《同學麥娜絲》慶功宴。（羅永銘攝）

李安導演抵達《同學麥娜絲》慶功宴。（羅永銘攝）

納豆21日以電影《同學麥娜絲》拿下金馬獎最佳男配角大獎，一改綜藝咖諧星形象，會後慶功宴，他表示女友依依已第一時間祝賀，開心感謝依依為他親手縫製幸運紅內褲「魔法太厲害」；追問他是否乘此機會求婚？納豆表示開心的事，不要發生同一天：「就像生日與特別節目不要一起過，今天得獎就先別提到求婚。」誓言存錢買千萬房登記女友名下後，再進行求婚。

納豆表示，懊悔自己得獎上台致詞時忘記提到依依，「她有跟我說沒關係，但我還是很懊惱，最近得失心太重，睡不著或是夢見自己沒得獎時，她給了我很多鼓勵」；他與女友交往3年，雖感情穩定卻還不敢求婚，「我覺得我自己不夠好，怕她不接受，要有把握才會求，我要把我自己變得更好，等她愛我愛到無法自拔，有百分百的成功機率，才會求婚。」

至於買給女友的新房會否選在台北市？納豆笑說：「可以先不要寫嗎？不然我真的要這樣做，還是選在小琉球可以嗎？」他也保證雖得了金馬獎，但之後絕對不會漲價，透露去年拍完《同學麥娜絲》後，迄今都沒收到新的戲約，「我看到很多新戲陸續開拍，但都沒有找我」，只希望能像去年得獎的劉冠廷一樣，獲獎後就能收到大量片約。

(中時 )