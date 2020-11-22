中鋼運通63歲傅姓男主管17日在高雄中山大學與同學聚餐後失蹤，家屬報警協尋，經警方調閱監視器畫面發現傅男當天下午從柴山獨自登山後失聯，警消、民間搜救隊仍在尋人。

壽山國家自然公園管理處今天向中央社記者表示，警消、軍方、民間搜救隊今天上午8時30分集合，9時一樣從高雄中山大學文學院旁小路往柴山方向上山持續搜尋，共出動76人分成8組，盼能盡早找到傅男。

目前在中鋼運通擔任主管職的傅姓男子17日前往高雄中山大學與同學聚餐後突然失蹤，家屬找了一天等不到人焦急報警，經警方調閱監視器畫面，發現傅男17日聚餐完後，即以短袖短褲和涼鞋等輕便裝備獨自走向柴山登山口上山，至今已經失聯6天。

警消、民間搜救隊獲報後，這幾天持續出動多個小隊上山搜尋，但都沒有發現傅男下落。心急如焚的家屬期間也守在現場等候，盼盡快有好消息傳來。（編輯：陳仁華）1091122

(中央社)