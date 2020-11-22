2020MotoWorld南應大重機展昨日（21）在台南應用科技大學體育園區開幕，吸引不少重機愛好者聚集，現場人潮不歇。由於去年首屆活動佳評如潮，南應大運動休閒健康管理系今年再度主辦，也吸引不少資深車友秀出古董老車，包括：1942年福特GPW吉普車、偉士牌1960年二行程汽車、BMW R50／2及Heinkel Tourist（漢克旅行者）等。

南應大運動休閒管理系學生今年再度以老車、重機車為主題，邀集南部重機愛好者一同規畫策展。總召趙秋桐表示，昨日活動約有20個車隊共襄盛舉，吸引超過3000人次觀展，相當熱鬧。趙秋桐也稱，今年活動特別與南部的「哈哈哈車隊」合作，租借多台古董老車，吸引不少資深車迷朝聖。

現場不少車友展示古董車。（李宜杰攝）

現場不少車友展示古董車。（李宜杰攝）

昨日活動吸引超過3000人次觀展。（李宜杰攝）

「哈哈哈車隊」資深車友邱火明說，1942年福特GPW吉普車，為過去退休將軍配車，曾見證第二次世界大戰、國共內戰等戰役，並於1980年代退役，是歷史悠久的古董車。邱火明還說，而偉士牌1960年二行程汽車，則因敞篷造型聞名，也是電影《羅馬假期》中的經典名車。

資深王姓車友則說，BMW R50／2出產於1960年代，曾於石油危機爆發前進口，設計主以休閒為主。王姓車友還透露，光是買車、維修等費用，就高達200餘萬元，但為了愛車、也不心痛。資深車友陳文泰則稱，Heinkel Tourist（漢克旅行者）相當特別，出產公司過去主事生產戰鬥機，因此標誌上才會有特殊的「翅膀」圖案。

運動休閒健康管理系老師黃永政表示，希望藉此重機車展，讓更多人可以認識重機文化，再現經典的復古重機潮流，同時也能讓學生學習、了解規畫運動休閒策展，並促進車友們互動交流。

(中時 )