基隆獨家山林祕境「瑪陵」美景。（基市府產發處提供／張穎齊基隆傳真）

基隆獨家山林祕境「瑪陵」美景。（基市府產發處提供／張穎齊基隆傳真）

基隆獨家山林祕境「瑪陵」美景。（基市府產發處提供／張穎齊基隆傳真）

基隆獨家山林祕境「瑪陵」美食。（基市府產發處提供／張穎齊基隆傳真）

基隆獨家山林祕境「瑪陵」特產。（基市府產發處提供／張穎齊基隆傳真）

基隆給人的傳統印象是擁有天然的良港及豐富的漁產，但殊不知95％都是山地，其中隱藏祕境七堵區的「瑪陵」，匯集百年翠古橋、天然壺穴地形、焦炭窯媒礦遺址、富民親水公園、苓蘭荷花池及特色休閒農場及餐廳等，還有生態多元的瑪陵溪，在產發處的推動下，成為極度適合北部地區上班族，攜家帶眷前往旅遊的景點。

「絕對值得來一趟！」基隆市政府產業發展處長黃駿逸表示，大家可能不知道北部有一處人間祕境就在基隆，為讓大家知道瑪陵的自然人文之美，產發處精心拍攝了2支中、英版的瑪陵休閒農業形象影片，希望吸引國內外的民眾，趁秋冬時，不妨慰勞自己和家人，來趟瑪陵山林之旅，洗滌城市煩囂。

瑪陵舊稱「瑪陵坑」，早期為凱達格蘭平埔族部落，西班牙人曾居住於此，並設立教堂化育原住民，近年來在產發處輔導下，朝向休閒農場型態發展，結合生態、採果、DIY、美食、民眾等體驗活動，增加健行登山等旅遊樂趣。

產發處指出，現在瑪陵地區多以果樹、山藥、綠竹筍、桂竹筍等經濟作物為主，每年3至5月則是春季柚花及桐花綻放時，邀請遊客前往體驗聞柚花香、賞桐花並認養柚子樹和山藥認養活動。

產發處說，此外也可和農場預約體驗採山藥，或品嚐在地農友的現採現煮美食；若還意猶未盡，山區天黑的早，還可開車或搭車前往基隆吃廟口夜市，動靜混合的悠閒生活隨手可得，更多「基隆休閒農業區」資訊可在：http：／／www.keelungfarm.tw／ 及「瑪陵休閒農業區遊客中心」粉絲專頁查詢：https：／／reurl.cc／OqammR ，或瑪陵遊客中心，電話：02-24567156 洽詢（周一、二公休，周三至周日9：00–17：00開放）。

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