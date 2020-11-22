「秋鬥」遊行今（22）日下午1點在凱達格蘭大道登場，民眾已開始集結。（圖／讀者提供）

秋鬥登場 現場最新畫面

「秋鬥」遊行今（22）日下午1點在凱達格蘭大道登場，民眾已開始集結，高舉旗幟，各在野黨也號召加入。現場民眾高喊，要求不顧食安的蔡政府道歉、下台，痛批民進黨「整碗都捧去了」。

一名55歲的陳小姐表示，今天正逢她生日，但選擇參加遊行，留下特別的紀錄。這是陳小姐首次參加遊行，她說，因為政府讓萊豬進口影響人民健康太巨大。至於中天新聞被關，她批不合理，失望的說，台灣新聞自由已經死。

參加遊行民眾陳小姐。（圖／讀者提供）

參加遊行民眾徐先生。（圖／讀者提供）

另一名來自桃園、今年18歲的徐先生表示，看到豬吃了萊克多巴胺恐有不良反應，蔡政府竟然還開放進口，覺得太不應該，因此鼓勵爸媽今天來遊行，這也是他首次上街。針對政府「關中天」，他說，言論自由都沒了，當然也要表達抗議。

徐先生的父親在一旁也忍不住嗆蔡總統，川普沒關CNN、習近平沒關《蘋果》，只有蔡英文關了中天、太鴨霸。

國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介到場，立刻成為粉絲追逐焦點，紛紛搶合照，成了「人型立牌」。

國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介抵達秋鬥現場，民眾搶合照。（圖／讀者提供）

民眾黨高舉旗幟表達訴求。（圖／讀者提供）

民眾黨也高舉豬氣球、標語，表達「清楚標示」「源頭管理」等訴求。前台北副市長李永萍則說，人民擁有罷免總統的權利。

蔡英文過去主打3隻小豬小額募款，豬農也搬出3隻真豬提醒蔡總統，要讓她想起過往的承諾，讓她好好思考。

網紅四叉貓（劉宇）參加秋鬥遊行。（圖／讀者提供）

(中時新聞網)