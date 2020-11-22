29歲葉女參加網路揪團單攻畢羊縱走罹難。（羅亦晽翻攝臉書）

29歲葉姓美甲師參加網路揪團單攻「畢羊縱走」落隊罹難，家屬痛斥「主揪」謝姓女子根本沒幫團體保險，也疑似沒有等伙伴，獨生女就這樣走了難以接受，決定向謝姓女子究責到底。不過PTT鄉民卻指出，網路揪團就是「湊車錢而已」，沒收錢沒打契約，風險應各自負責。

這支7人登山團17日清晨3點從820林道入山，葉姓美甲師與林、黃3女因腳程較慢，和其他4人分2隊進行；腳程快的4人下午4點抵達羊頭山登山口等候，遲遲未見落後3人且失聯，通報請求救援；花蓮縣消防局晚上7點58分獲報，立即組成救難隊入山搜尋。

18日下午1點許，搜救人員在鋸山、畢祿山間的乾溪溝，找到林與黃，她們說明，當時因落後才決定從鋸山往畢祿山方向走，但沒有帶GPS及地圖，找不到路，葉腳程快，一路往下走，下午4點許走散。

搜救人員18日清晨4點持續尋找，並協請空勤派請直升機在溪谷空偵；8點50分在距林、黃尋獲地點約1公里處發現葉女，無生命跡象、身體僵硬地倒臥溪溝，9點28分進行吊掛、43分降落台中東勢河濱公園，將遺體交由警方，通知檢檢方及法醫進行相驗。

據了解，葉女目前擔任美甲師，在友人眼中是位陽光女孩，工作的時間都是在閒暇時段都在上山下海。父母悲痛表示，無法相信熱愛山林的女兒最後竟然會命喪山林，也痛斥謝姓主揪坦承這一團根本沒有保險，僅是揪團大家分攤費用，要追究責任。

不過，這個網路揪團含車費才8000元，7人分攤下來行情比專業登山團低太多，就是登山界俗稱的「分母團」，風險超高。

PTT鄉民也指出，「湊車錢而已 又沒收錢打契約」、「揪團就像同好會，各自保險吧，除非有繳交報名費之類的，不然誰理你」、「明明就分母團」、「如果沒收錢只湊車錢的話，那只能風險自負呀」、「朋友揪一揪還要負責保險 裝備不夠要不要告過失殺人」、「女兒死了是很傷心 但也不能隨便找個人怪到他頭上啊」、「保了 遇到山難 在陰間是領的到？」、「保了就不會出意外？」。

(中時新聞網)