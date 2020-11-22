今年6月的高雄市長韓國瑜罷免案通過後，全台各地的罷免案隨之而起，要汰除民眾認為不適任的民意代表，而桃園市議員王浩宇，成為其中最先通過第二階段的「被罷免人」，將在明年的1月16日進行投票。此外，高雄市議員黃捷的第二階段連署也已經送出，正在靜待中選會的審核。

桃園市議員王浩宇。(中時資料照)

有人提出疑問指出，有了韓國瑜的「反罷免失敗」的前例後，黃捷與王浩宇將運用怎麼樣的戰術，來捍衛自己市議員的席次？過去被罷免人對於罷免案件一向冷處理，因為只要總投票數未達門檻，罷免案就不會通過，但是韓國瑜的罷免案中顯示，負面民意是有可能單方面突破門檻。

有網友認為，黃捷與王浩宇兩人對於自己在當地的服務是非常有信心的，所以這次罷免投票，兩人大可號召自己的支持者，「跟罷免團體正面對決」，真正在票數上決勝負，而不是保守的期待罷免票無法突破門檻。

儘管有其他人反駁，指出兩人實際上在該區選上市議員時，得票數根本沒有這麼多，想要催出這麼多票根本就不可能；但該網友指出，選議員時的得票少，是因為市議員屬於多人選舉，所以選票被分散到多位當選人身上，但罷免是一翻兩瞪眼的事情，只有支持與反對兩個選項，如果當地支持藍營、甚至是心中有「其他想法」的綠營支持者集中選票，很容易就會突破門檻，所以消極的防守戰術肯定是行不通的。

再者，該網友指出，在過去韓國瑜競選期間，王浩宇與黃捷兩人都曾對韓國瑜的「蓋牌戰術」做出過不少批評，如今主角換成了自己，難道還會用出「自己當年批得一文不值的戰術」嗎？想必不可能吧！

(中時新聞網)