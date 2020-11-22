電梯大樓通常樓層越高賣得越貴，甚至有人認為住過就回不去了，不過一名網友表示，雖然朋友和房仲幾乎都一面倒推薦高樓層，不過他認為似乎沒有想像中完美，上網詢問後，有過來人透露2大令人崩潰的致命缺點。

一般認為，高樓層不易被鄰近大樓遮蔽，視野、採光都比較好，因此不少民眾買房都偏好高樓層，但價格也相對昂貴。一名網友在PTT發文表示，他近日想買房，身邊的親友都推薦高樓層，但他自己是「低樓層派」，覺得2至3樓最適合居住，因此想請教過來人，是不是有他不知道的眉角？

有內行網友分析，高樓層的消防安全問題及房價昂貴是2大致命缺點，當電梯壞掉或遇到地震或火災時，可能需要爬很多層樓梯才能出入，令人崩潰，而且恐拖延逃生時間。

而且按照消防法規，11樓以上的樓層都需裝置自動灑水設備，且不可隨意增減數量及變更位置，通常為了美觀，大多數人都會額外花一筆錢做天花板，把灑水設施包起來。此外，網友指出，高樓層最明顯的特色就是貴，不管投資或自住，都是頂樓最貴，若擔心住高有危險跑不掉，又何必花大錢住得提心吊膽？

不過也有人補充，現在大樓幾乎都有配備緊急發電機，就算臨時停電，電梯也能正常運作，不用擔心安全問題，加上高樓層離馬路比較遠，不易受到噪音影響，蚊蟲也少很多，重點是採光與視野超值，但主要還是取決於居住者的需求是什麼，若對風景及鄰居干擾沒有太大感覺、又有預算考量，就不用買高樓層。

買高樓層或低樓層 價差逾百萬？

(中時新聞網)