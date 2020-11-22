宅神朱學恒臉書。（摘自宅神朱學恒臉書）

前高雄市長韓國瑜唱紅《夜襲》，讓這首歌成為全台灣家喻戶曉的軍歌。不過，有媒體報導，在國軍教召中的一場軍歌比賽上，召訓單位以政治壓力為由，把《夜襲》列為禁唱歌曲。對此，宅神朱學恒驚呼。不是戒嚴解除了嗎！沒想到還有禁歌啊！

2018年九合一地方選戰中，韓國瑜在旗山造勢大唱《夜襲》，讓這首軍歌一夕之間爆紅，Youtube上與「夜襲」相關影片的點閱率爆增，更有影片出現超過200萬人次的點閱。當時許多網友感動大喊，因為韓國瑜唱了這首歌，才上網找來聽的。

而在2020總統大選中，《夜襲》成為韓國瑜和韓粉心中的精神歌曲，不管在哪場造勢上，只要韓國瑜現身，現場都會響起《夜襲》旋律，隱含「大家一起守護韓國瑜，一起迎向屬於台灣的勝利」的寓意，就算韓國瑜最後落選，《夜襲》還是許多韓粉心中美好的回憶。

不過，只是一場美好回憶的軍歌，現竟成為軍中的禁歌！據《ETtoday新聞雲》報導，有參與教召的應召員爆料，原本軍歌比賽中他們連隊自行選擇《夜襲》作為比賽歌曲，但在比賽前夕，卻被告知上級因「政治壓力」，希望將《夜襲》曲目改為《英雄好漢在一班》，他們也從善如流更改。參加教召的應召員笑言，沒想到政治壓力大到這樣。

對此，宅神在臉書發文表示，「以為戒嚴解除了，沒想到還有禁歌啊！唱歌自由都沒有，講什麼言論自由啦」！底下網友也回應表示，「就根本不叫民主進步啊！」、「笑屎.....原來禁歌咱們唱了那麼多年」、「2020居然在台灣出現禁歌，屌」、「掌握權力總是美好的，不想放手就是不想放手，假借民主的外衣隱藏獨裁的思維棒棒的喔」、「改唱無敵鐵金剛吧」！

網友留言。（圖片翻拍自宅神朱學恒臉書）

(中時新聞網)