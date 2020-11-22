工運指標活動「秋鬥」將於今天下午登場，參與團隊台灣健康空氣行動聯盟上午率先召開記者會，批評環保署長張子敬「毫無擔當」應下台，並要求行政院長蘇貞昌兌現減煤承諾。

聯盟於會中播放蘇貞昌在2018年參選新北市長時的錄音，針對林口電廠生煤許可曾承諾「有污染、就不發」，現在已成為行政院長，應兌現「全台減煤」；另外聯盟更修改環保署署徽，將青山綠水的代表色改為受污染的「褐水」，山頭也被刨去，批評現在的行政院環境保護署已經淪為「經濟部公關發展局」。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃批評，每到空污季中南部空氣就呈現「紅害」，10年的空污運動，從環保署副署長做到署長「張子敬到底做了什麼」；更批評張子敬就是環評黑箱、中火燃煤電廠持續排放的元凶；直言若張子敬不下台，就要求行政院長蘇貞昌下台。

搶救大潭藻礁行動聯盟律師陳憲政表示，中選會日前已通過藻礁公投主文，預計12月就會舉辦公投連署；不是反對第三天然氣接收站，而是反對選在錯誤的地點影響生態；中油在開發過程中工作船擱淺刨除將近0.6公頃、厚度近50公分的藻礁，但環保署完全沒有懲處，怒批「張子敬毫無擔當」。

記者會結束前，聯盟以各式吹哨聲代表「吹促」，要求環保署不要再漠視空污殘害中南部老弱兒童；葉光芃說，下午將會舉出聯盟製作的蘇貞昌為「台灣無煤之父」人形立牌，呼籲蘇兌現減煤承諾。

(中央社)