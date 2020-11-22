「早上黨慶，下午抗議！早上黨慶，下午上凱道！」國民黨主席江啟臣22日參加新竹縣黨部舉辦126年黨慶活動時，嚴詞批評統總統蔡英文沒有誠信，進口萊克多巴胺美豬，完全沒有與人民溝通，為了我們的下一代，一定要堅絕禁止萊豬。

江啟臣說，國民黨我必須監督政府的施政，必須跟人民站在一起，為大家發聲，民進黨政府倒行逆施，根本不管你的健康，也不管你的生活，也不管你們的想法，反正要這麼做，就這麼做，請問進口萊豬這件事情有問過大家嗎？

江啟臣指蔡英文總統曾經講過，領導國家承擔責任，最重要的條件叫誠信，但是蔡英文都沒有誠信，在野的時候說要謙卑，執政的時候都不謙卑，然後一天到晚講要溝通，以前講如果要開放萊克多巴胺不管是牛豬，都應該跟人民溝通，跟國會溝通，跟在野黨溝通，跟產業溝通，結果通通都沒有，就要進來，這樣你甘心嗎？你願意嗎？下一代要吃來豬嗎？

「我們就必須出來說不！」江啟臣說，蔡英文總統都進口萊豬沒有講清楚，也不說明白，不曉得憑什麼要我們吃下去，剛宣布要開放的時候，我們看到的是好多部會都跳出來說他們不吃啦，國防部、育部也說不吃，警政署也說不吃，結果是要台灣人民，所以我們要上街頭，拒絕萊豬！反萊豬，顧健康！

媒體詢問韓國瑜不有加球隊秋鬥的問題，江啟臣說，要不要參加，這些都是尊重個人，黨中央動員跟邀請是針對所有的黨員，也呼籲所有重視這些議題的人都是自發性的，自己站出來，讓人民能夠把他們對於政府的不滿講出來。

(中時 )