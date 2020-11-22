今天傳出統一獅確定不與二軍捕手教練陳瑞昌續約的消息，對此陳瑞昌表示，雖然無法留在統一，但目前已有電視台與他聯絡，「明年應該會擔任電視台的球評。」

陳瑞昌2018年底擔任統一客座捕手教練，隔年正式加入一軍教練團，但今年5月他和二軍投捕教練陳俊輝互換，但2年合約期滿後未獲續約。

今天陳瑞昌現身三重棒球場，觀看就讀平鎮高中的兒子陳佳樂的比賽，對於未獲統一續約、無法繼續在職棒執教，陳瑞昌認為這並不是壞事，現也已有電視台與他聯絡，未來將擔任球評的工作。

「擔任球評看得角度更廣，也能持續充實新知，我還蠻期待擔任球評這個職位的。」陳瑞昌認為，離開職棒後也能有更多時間陪陪兒子，和他討論棒球上的事情。

兒子陳佳樂今天擔任平鎮第5棒指定打擊，平時多擔任一壘位置，此役也有長打的表現，但為了兒子未來的發展，陳瑞昌也在思考是否要訓練陳佳樂轉任捕手，「佳樂繼續留在一壘的話未來發展性比較侷限，他自己也有意願當捕手，因他在場上蠻喜歡動腦的。」

但對於陳佳樂的未來，身為老爸的陳瑞昌持開放態度，一切依照兒子的發展、喜好而定，「如果他願意當捕手，我當然會幫助他提升捕手的技能。」

(中時 )