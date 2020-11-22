直播節目「台南人來秀」日前邀請台南市消防員上節目進行消防宣導，並提到，由於消防員平均壽命比一般國民少約20年，工作壓力緊張且身體耗損大，癌症機率也較高，吸引呼籲社會大眾能夠出錢、出力，讓打火兄弟能夠定期做健康檢查。

長年擔任台南市消防局義工的台南醫院護理科主任謝立韋提到，消防員的平均壽命比一般國民少了18年，而且健康檢查發現的癌症的比率偏高，消防員幾乎24小時待命，沒有一刻鬆懈，精神壓力大，身體的衝撞跟耗損也比平常人高，但是消防員卻沒有健康檢查經費。

謝立韋提到，一般來說，進入消防業以後須滿20年，才能享有一般健康檢查，因此很難及早發現、及早治療。謝立韋還說，目前台南市消防員人數約1150名，雖然經由這幾年的努力，每年已募得將近200位消防人員的健康檢查經費，但仍有相當大的缺口，希望社會大眾發揮愛心。

參與直播的消防員，除了消防宣導，也談到了消防生涯中的許多甘苦談。消防員提到，災害發生時，要搶第一時間趕往救災現場，且24小時待命，是一個隨時不能鬆懈的行業。也有消防員提到，自己曾經從公安現場3樓摔到1樓，撿回一條命之後，母親因為心疼兒子行業，也毅然投入消防志業，和兒子一起從事救災工作。

節目主持人民進黨台南市黨部執行長蔡麗青表示，消防員因為人數不多，並不是社會上較受注重的一個職業族群，因此社會大眾也比較不了解他們真正的需求，希望透過節目發聲，能讓大家更加重視，並且敬重這個行業的消防英雄。

(中時 )