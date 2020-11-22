女星熊熊（卓毓彤）以童顏臉蛋和傲人美胸，穩坐新一代人氣女神代表，不過熊熊日前做完健康檢查時透露：「唯一要重視的只有變胖這件事」，熊熊事後則在IG自招胖了3公斤，不過在熊熊PO出的泳裝自拍照中，網友則是全聚焦在她深邃的事業線。

熊熊大方曬泳裝自拍，深邃事業線超吸睛。（圖／取材自熊熊Instagram）

熊熊近日在IG曬出泳裝自拍照，透露自己上完有氧課後，緊接著去游泳，讓熊熊直呼：「為了變瘦 我真的好累#女人維持身材是一輩子的課題」，而游泳1小時的熊熊也不禁感嘆：「要當美人魚真不容易游泳真難」。

在熊熊的自拍照中，只見她身穿兩截式、藍色中空泳衣，豪曬前凸後翹身材曲線，尤其是熊熊傲人32G的事業線相當搶鏡，熊熊辣照也讓粉絲不禁直呼「你真的有胖過嗎不像啊」，還釣出熊熊留言自招胖了3公斤。

有趣的是，熊熊也分享她和2個小女孩游泳的對話「兩個在那邊跟我說都吃不胖很困擾，很想變胖」，也讓熊熊幽默直呼：「這種惹熊熊阿姨不開心的話 #等你們長大就知道」。

(中時新聞網)