花蓮縣府預計在三年內，在縣內建置400座功能性智慧站牌，今年獲花東基金及縱管處支持，完成壽豐鄉鯉魚潭5座智慧候車亭，及13座鄉鎮特色智慧站牌，即時顯示公車動態訊息，供在地民眾及遊客搭乘公車時，運用智慧科技增加旅途便利，並感受花蓮特色交通新美學。

花蓮縣府今年到2022年，進行花蓮偏鄉地區公共運輸服務升級計畫，經費約估8千萬元，中央及花東基金補助7千多萬元；首年度先由花東基金372萬元、縱管處3百萬元，共672萬經費挹注，在壽豐鄉鯉魚潭完成建置5座候車亭，及13鄉鎮市內分別建置1座符合地方人文特色的智慧站牌。

花蓮縣政府獲中央補助完成13鄉鎮市地景智慧站牌及5座鯉魚潭候車亭，今揭幕啟用。（羅亦晽攝）

花蓮長者比例約18.08％，智慧交通公車便利性、可親性及預見性很重要，縣長徐榛蔚感謝縱管處、監理站和花蓮縣府共同提升縣內公共運輸。（羅亦晽攝）

今在鯉魚潭遊客中心舉辦「鯉魚潭智慧候車亭暨13鄉鎮特色地景智慧站牌揭幕儀式」，花蓮縣長徐榛蔚、花東縱管處處長郭振陵、吉安鄉長游淑貞、壽豐鄉長劉耀宗、瑞穗鄉長陳進光、花蓮監理站站長林富英等人出席。

徐榛蔚說，花蓮長者比例約18.08％，智慧交通公車便利性、可親性及預見性很重要，感謝縱管處、監理站和花蓮縣府一同規劃公車路線，提升縣內公共運輸，她說，除了目前花東縱谷5座、13鄉鎮各1座智慧站牌，未來2年，花蓮縣府將在中央預算核定後，持續融入地方特色，分年建置完成縱谷240座、台11線160座智慧站牌。

建設處交通科長張筱雲介紹，智慧站牌及智慧候車亭每座耗資20萬元至60萬元不等，皆採用智慧型電子螢幕，即時顯示車班GPS點位現況、乘車票價、路徑圖等公車動態訊息。其中鯉魚潭遊客中心站有55吋大型彩色電子屏幕，提供中、英、日、韓及阿美族語，加強旅客服務。

(中時 )