刑警短褲拖鞋上超商買飲料 詐騙車手陰溝翻船

北市士林夜市常出現詐騙車手領錢，利用人潮和超商的提款機作為掩護，這次栽在一名剛洗完澡、到超商買飲料的刑警手上。25歲甯嫌一開始還佯稱是「幫朋友領錢」，但穿著黑衣、口罩立刻就被帶回派出所查證身分，他才乖乖拿出15萬多元現金，坦承是自己是車手，正準備要將現金交給上手，警訊後依詐欺罪法辦。

士林警分局洪姓偵查佐，平時住在分局宿舍，本月13日晚上10點，剛洗完澡走到分局旁的便利商店買東西，看到甯嫌「怪怪的」，1個人不斷地抽換卡片，還戴帽、口罩和黑衣，直覺認為事情不單純，趁疑似車手的男子步出超商，要到另一間超商領錢時，趕緊叫制服警察在旁埋伏，第2次領完錢，直接上前盤查逮人。

甯姓車手身上起出15萬3000元現金。（圖：警方提供）

甯辯稱，是幫朋友領錢，但卡片上的名字他卻講不出來，隨即被帶回警局查證身分，警方從他身上起出存摺4本、金融卡5張以現金15萬3000元，他才坦承是因爲債務壓力，看到應徵廣告，為了賺取高額的報酬鋌而走險，擔任詐騙集團車手。

警方呼籲，民眾一但在車上看到有人提領大筆金錢，外型打扮想要掩飾犯罪，或者拿出多張卡片提領，就可以通知警方到場了解，特別是在人潮密集的夜市或是超商內，只要民眾多一分注意，就能成功阻止遭訛詐的民眾損失金錢。

(中時 )