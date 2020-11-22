尋求黑豹旗衛冕的平鎮高中今天在16強以15比0（6局提前）輕取育民工商，晉級8強，總教練吳柏宏讚許球員心態有擺正，在大局後仍積極進攻。

身為青棒強權，平鎮在前7屆黑豹旗就奪下4冠，今天碰上育民，平鎮推出黃保羅先發，雖然他首局就碰上危機，仍很快回穩，打線也給予火力支援，第2局一口氣攻下8分大局，奠定勝基。

輕鬆拿下8強門票，吳柏宏認為今天球員們心態相較上一場比賽調整的很好，「上一場對上大溪的比賽，在大局後就有點鬆懈，今天心態有調整，就算大局後還是繼續追分，沒放鬆。」

平鎮重炮李灝宇傷後回歸，吳柏宏認為對打線幫助很大，也帶給隊友更多安定感，自信心也提升許多。

過去李灝宇鎮守游擊大關，但他之前因腰傷休了半年，現在他多鎮守三壘，吳柏宏認為現階段讓他守三壘比較不吃力，且現在二、游的黃勇傳、曾子祐表現穩定，「球隊就是互相競爭，二游注重的是穩定的防守能力，如果誰的守備夠穩定，就能拿下這個位置。」

(中時 )