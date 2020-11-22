一年一度「秋鬥大遊行」於總統府前凱達格蘭大道盛大展開，本遊行緊緊圍繞護食安、挺言論自由等訴求，許多民眾不辭辛勞遠道而來，現場民眾表示，總統蔡英文一道行政命令開放萊豬，「民眾要如何認同？」「下一代的健康總統有關心過嗎？」

「1122」秋鬥大遊行今(22)盛大展開，豔陽高照下大批民眾身著黑衣提出「反萊豬」「反雙標」「反黨國」的訴求，在總統府前痛批政府踐踏民意，逐步摧毀下一代健康與珍貴的民主價值。

許多家長帶著孩子一同為健康站出來。（李柏澔攝）

民眾陳先生表示，蔡總統憑什麼僅靠一道行政命令、跳過司法審查就要人民接受含萊克多巴胺美豬進口來台？有問過人民的意見嗎？

帶著兒子的吳小姐指出，為了下一代健康一定要站出來，另外針對護航萊豬進口的「817」們說，請不要再讓台灣有更多鬥爭撕裂。

針對NCC委員全數否決中天續照一事，現場受訪中天員工表示，這樣突然的轉變也不知道未來何去何從，認為民主包容多元聲音的價值，在民進黨執政下似乎蕩然無存。

民間反瘦肉精豬毒豬聯盟發言人李建誠說，民進黨比過去國民黨威權統治還要可惡，打著民主自由的口號欺壓人民百姓，根本是「綠色黨國」，另外過去主張瘦肉精零檢出，現在竟然180度轉彎護航，雙重標準到這地步實在可笑。

(中時 )