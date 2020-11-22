曾於2014仁川亞運摘下銅牌的自由車好手黃亭茵，受邀參加Bryton群利科技新一代高階GPS自行車導航記錄器Rider 750發表會，並獲得特製的粉紅色結合綠色的特別款，要帶著新的秘密武器前往台東挑戰全國自由車錦標賽。

上周五黃亭茵和劉恩杰及教練楊東蓁出席這場發表會，對於這款「神機」三人讚不絕口，認為使用彩色圖形使用介面，讓選手和教練能更快掌握訓練和比賽時的狀況，語音操作和中文在操作上更方便，就能把更多專注力放在比賽上，而Rider 750高階GPS自行車導航記錄器還能協助提醒後方來車，提升車手騎乘安全，楊東蓁開玩笑說：「假如我選手時期有這個碼表，說不定就能成為奧運冠軍了。」

看著手中的粉紅色加綠色的特別款，綽號「粉紅小鋼炮」的黃亭茵也分享這特殊配色和自己的故事，「當初是陰錯陽差收到了左右腳粉紅跟綠色的鞋子，才成了粉綠色變成我的專屬配色。」

黃亭茵也提到專業的器材給自己比賽的幫助，「從2017年在義大利職業車隊就開始使用Bryton的車表，新款導航記錄器還有自動校正路線功能真的很實用，因為我之前在國外發生過不小心騎上高速公路，被護送下來的糗事。」

黃亭茵現在也在高雄楠梓高中執教，希望幫助後進成長為更出色的選手，「但當了教練才發現當選手真的很幸福，只要專心訓練、比賽，成為教練還有很多行政工作，對我來說都是全新的學習。」

(中時 )