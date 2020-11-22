美國食品暨藥物管理局（FDA）昨（21）日緊急授權美國雷傑納隆藥廠（Regeneron Inc.）研發的抗體雞尾酒療法用於治療新冠肺炎患者，美國總統川普先前染疫時曾接受過這種療法，使用過後他大讚是「奇蹟藥」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國FDA昨日緊急授權雷傑納隆藥廠開發的抗體雞尾酒療法「REGEN-COV2」用於治療輕度至中度新冠患者，FDA在聲明稿中指出，臨床實驗顯示，在28天的治療下，這種療法降低了部分患者住院、進急診室的機會。

「REGEN-COV2」主要用於治療尚未住院、尚不需要進行輸氧治療的輕度患者，FDA指出，在患者剛檢測為病毒陽性時，就應該盡快施打。

「REGEN-COV2」以注射的方式進行治療，是一種結合2種單株抗體（monoclonal antibodies）的療法，抗體會攻擊新冠病毒的棘蛋白（spike protein），目的是阻止病毒複製。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，川普10月確診新冠肺炎時就曾使用這種實驗性療法治療，當時他還大讚是「奇蹟藥」，他當時說住院時全身燒燙，但是醫生給他雷傑納隆後，「難以置信，我立刻感覺好了」，他還稱這是「來自上帝的祝福」、「我感覺就像超人」。

(中時新聞網)