美國有線電視新聞網（CNN）報導，由於美國喬治亞州第一次重新計票結果顯示，拜登領先川普的普選票差距仍小於0.5％，根據該州法律，川普陣營有權再次要求重新計票，川普陣營也已經在當地時間昨（21）日晚間提出要求，喬治亞州將再度重新計票。

CNN報導，喬治亞州先前已經對所有選票進行審計，也就是對該州所有選票重新手動計票，喬治亞州官方20日宣布，重新計票結果顯示拜登仍以12,670票、0.2％差距贏過川普，認證拜登在喬治亞州勝出。

不過喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）當天也表示，由於拜登與川普的選票差距仍小於0.5％，在結果受到認證之後，川普仍能要求重新計票，屆時所有選票將再重新進行掃描。

川普團隊昨日發布聲明宣布，已經在喬治亞州提出訴狀要求重新計票，「我們專注在確保各方面的喬治亞州州法、美國憲法都受到遵守，每一張合法選票都能被計入。」

「總統川普和他的團隊繼續堅持喬治亞州進行誠實的重新計票，包含選票上的簽名要吻合，以及其他重要保障。」

根據喬治亞州州法，在當地州政府認證選舉結果後，川普陣營必須在2天內提出重新計票要求。

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(中時新聞網)