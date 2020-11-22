桃園市一間工廠李姓老闆在2017年間雇用年輕的外籍女移工小文（化名），李男多次忍不住慾望，趁著小文在宿舍時四處伸出狼爪，摸胸與私處為固定手法，不管小文如何抵抗，李男就是要摸，行為相當噁心。案經上訴二審，高等發院認李男強制犯行3次，判刑1年2月。可上訴。

據判決書指出，李姓工廠老闆於2017年底雇用年輕的小文作為工廠技術員，工作期間小文就近住工廠旁的宿舍中，想也沒想到，李男竟將歪腦筋動到自家員工身上。

2018年1月間，小文在宿舍中等仲介陪就醫時，李男突然闖入將手伸進小文的內衣褲猛摸胸與外陰部，小文抗拒地喊「我是工人，如果繼續這樣，我要跟老闆娘說」等，李男仍違反意願猥褻得逞。

同年4月間，小文在宿舍與母親通電話時，李男再次闖入，小文再次猛烈地拒絕老闆的求歡，害怕地說「這樣不對，我是你的工人」、「亂七八糟，放手」、「不行，不要碰，亂七八糟」等，李男對反抗充耳不聞，隔著衣物撫摸小文的胸部與外陰部，猥褻得逞。

同年4月底間，李男再次找上在宿舍1樓餐廳用餐的小文，李男現身時小文死命地推開他並逃脫，動用肢體及言語嚴正的表達拒絕之意，未料，李男仍死性不改，將鹹豬手伸入內衣褲摸胸與外陰部，猥褻得逞。事後小文報警處理，不再隱忍。

桃園地院一審審理時，李男指控小文是不滿勞資條件，欲轉換雇主才主張遭性侵；經查後法院不認李男的說法，並舉證小文為有夫之婦，實難認其為了轉換雇主，冒著誣告風險而謊稱遭性侵，一審判其有期徒刑2年。

案經上訴，二審時高院認，李男在一審後即與小文和解，並支付全數和解金，小文也表達已原諒李男，因此撤銷改判李男1年2月有期徒刑，得易科罰金。

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(中時新聞網)