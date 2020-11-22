Pokémon GO CITY SPOTLIGHT一日快閃活動，今日（22）在台南、日本京都、紐西蘭奧克蘭、韓國釜山等4個城市舉辦，活動自上午10時開始，一早就有許多訓練家湧入活動會場，搶抓稀有的異色未知圖騰C，南市府觀旅局也預估，今日將會有超過10萬人次參與。

今日活動於上午10時至下午6時舉行，只要於遊戲方設定的6處特定範圍「孔廟文化商圈、藍晒圖文創園區、延平郡王祠、台南公園、台南運動公園（市立棒球場）、成大（成功校區）」內拍攝快照，即可獲得寶芬、星星沙子、和幸運蛋，而旋轉全台南的補給站，都有機會獲得特殊的禮物貼紙。另外，若完成AR Mapping田野調查課題，更可獲得捕捉異色拉普拉斯的機會。

活動會場之一的藍晒圖，已湧入大批訓練家抓寶。（李宜杰攝）

另外，觀旅局將於下午3時，分別於南區藍晒圖文化園區、東區台南文化創意產業園區、仁德區奇美博物館、安平區安平遊憩碼頭、新營區南瀛綠都心、北門區北門遊客中心、麻豆區總爺藝文中心等7個地點，設置活動主視覺、維羅博士及三隊隊長的立牌讓大家拍照，並限量發送由遊戲方提供的皮卡丘造型紙帽共7000頂，送完為止，歡迎訓練家前往排隊索取。

(中時 )