本季從資格賽開始打拚的「綠色神盾」松山高中，進入預賽後前兩戰敗仗，今天面對贏球晉級、輸球出局的關鍵戰役，松山帶著大幅領先進入下半場，最終96比60輕取基商，搭上12強複賽列車。

松山南非籍好手喬納森此役貢獻全隊最高的27分，另外抓下12籃板、6抄截，發揮高三學長的能力，隊友王景礽投進5記三分球、貢獻19分

隊友有過6座HBL男子組冠軍的松山高中，上季止步於12強複賽，因此本季從資格賽開始打拚，教頭黃萬隆指出，球隊本季就是要抱著資格賽球隊的謙虛心情，去挑戰列強；基商教練林孟達表示，球隊雖有5名高三球員，但替補有斷層，無法頂上先發退場後的空檔，因此首節比數咬得近，松山很快作出調整後，就一路被拉開。

加上松山高中，高雄12強複賽隊伍已經有10隊出爐，其他9隊是泰山高中、青年高中、能仁家商、高苑工商、南山高中、光復高中、東山高中、東泰高中及預賽新面孔萬能工商，稍後三民家商對苗栗高中、三重商工對治平高中，勝方可晉級12強複賽。

(中時 )