旺旺集團董事長蔡衍明現身秋鬥現場。

秋鬥登場 現場最新畫面

「秋鬥」遊行今（22）日下午1點在凱達格蘭大道登場，民眾集結高舉旗幟，各在野黨也號召加入，此次將是30年來最大規模秋鬥遊行，要抗議民進黨政府這段期間來獨斷獨行的行為，勞工、環保、食安、土地、言論自由等政策讓人民無法接受，紛紛走上街頭喊出心中的不滿。旺旺集團董事長蔡衍明稍早也抵達現場，捍衛新聞自由，呼籲政府應讓人民過好日子，重視人民健康，且不應扼殺言論自由。

蔡衍明受訪時表示，現身這場遊行並不是要佔據焦點，台灣的未來才是最重要的事情，進口萊豬也是台灣的安全問題，如果美方認為我們向他們買的豬肉不夠，那麼大可由政府設立一個基金，進口更多一般的豬肉、成本由政府吸收，照顧人民，為什麼一定要進口含萊克多巴胺的豬肉？

旺旺集團董事長蔡衍明，含淚拱手，謝謝現場民眾支持。（圖／中時新聞網）

旺旺集團董事長蔡衍明，鞠躬謝謝現場民眾支持。（圖／中時新聞網）

在萊豬議題上，媒體多次表達民意的反對，各式民調也明確顯示台灣人民沒有辦法接受，但蔡政府仍一意孤行。對此，蔡衍明怒批民進黨到底在做什麼政府？政府應該要讓人民過好日子，而不是無視民意、扼殺言論自由、健康，最基本的都做不好，是在開甚麼政府？「政府不是拿來賺錢的！」

而對於中天新聞遭到關台後，目前其他的媒體通通禁聲，只剩下「綠油油得一片」，蔡衍明表示，大家都看得懂，但民進黨政府就是要這樣幹，他們都說中天在做假新聞，「騙肖欸！」就問問在場地記者同仁，許多中天的記者也曾是你們的同事，他們會作假新聞嗎？

蔡衍明指出，人民將會在這場遊行中表現我們的憤怒，政府做事不能這樣做，要對人民好！至於中天新聞人以後就業問題，蔡衍明豪氣表示，中天的人他會負責，政府不負責是政府的事，他不能讓中天的人抬不起頭，他台的人在他台都沒事、來中天就有問題？政治問題就是政治問題，大家都看得很清楚！

中天主播群參與秋鬥，爭取言論自由。

(中時新聞網)