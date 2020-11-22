眼見上季年度第六人哈瑞爾無預警加入同城宿敵湖人，快艇只好祭出凶猛招攬公視爭搶暴龍前鋒伊巴卡，如今總算得償所願了，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞22日爆料，伊巴卡將以2年1900萬美元合約，從暴龍跳槽快艇打球。

這份2年1900萬美元合約的第2年是球員選項，快艇將用全額中產特例簽下伊巴卡，第1年合約薪水是925萬美元，但在簽下伊巴卡後，快艇的薪資空間僅剩340萬美元，畢竟快艇「雙星」里歐納德、保羅喬治幾乎占走大部分團隊薪資。

上季場均15.4分、8.2籃板及1.4助攻的伊巴卡，很早就在自由球場市場吸引不少球隊目光，除了暴龍全力想要慰留，快艇、湖人等隊都有興趣招募，但因湖人順利搶到哈瑞爾，也讓他們已無薪資空間再簽伊巴卡，轉投快艇懷抱也屬正常。

目前暴龍另一名優質長人馬克蓋索，也成為快艇、湖人、勇士等隊爭搶目標，隨著伊巴卡跳槽快艇，暴龍勢必努力留住馬克蓋索才行，否則他們在下個球季的內線戰力將會呈現「真空」狀態，問題是馬克蓋索似乎也不想繼續留在暴龍打球了。

(中時 )