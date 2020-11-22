情侶之間難免會有爭執，一名女網友透露，每次與男友發生口角時，自己就像神經病一樣，而男友卻莫名地起生理反應，甚至吵到一半或是才剛吵完，男友就瞬間撲上來，令她滿是疑問「我剛在生氣欸！」

這名女網友匿名於《Dcard》發文指出，每次吵架時男友都會默默地「升旗」，明明當下自己都像個神經病、瘋子一樣，他卻起生理反應就算了，一吵完或是吵一半時，男友就立刻撲上來，讓她傻眼「我剛在生氣欸！」並詢問「這到底是什麼意思？」

而文章曝光後，不少網友笑道「男友：當時我也歸懶趴火」、「俗話說：床頭吵、床尾和、就是這樣」、「好了啦！妳還不是很爽」、「可能妳生氣的時候特別sexy？」、「確定不是假抱怨真炫耀嗎？」、「我男友也是！！！！！！！」

貼文意外引發熱議，攀登《Dcard》熱門榜之首，有網友認為她根本不是在抱怨，而是在炫耀。她也解釋「並沒有享受被硬上或是炫耀什麼的，一開始PO文單純覺得，到底為什麼吵架明明兩人很生氣了，還會想要？不能理解，還是其實是我小題大作？」而她也透露，只是上次吵架的時，還在生氣的時候男友就撲過來了，讓她有點難過，覺得對方都不正視她的問題，只想要而已，好在事後也講開了。對於文章造成熱議，她無奈說「不對啊！這件事我很難過、生氣，怎麼卻是有史以來最多愛心最多留言啦！還一個比一個好笑」。

(中時新聞網)