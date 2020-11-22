如果自己從16歲就離家自己賺錢，卻因未成年，存簿、提款卡都由養父母保管，等到20歲成年，卻被告知存簿、提款卡遺失，補辦之後一看，才發現戶頭裡只剩3位數，你會怎麼辦？

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示「如果你16歲，你每個月的薪水是3萬，都有固定存錢。當時你未成年，所以存摺跟卡都在家人那。當你想看簿子的時候，家人卻不給你看，還會跟你吵架。你，會怎麼做？」。

又說「你如果滿20歲成年了，爸媽意外的跟你說卡跟簿子不見。你去補辦簿子，看到你的餘額剩下三位數。但是能非常確定是家人領出來的，你，會怎麼做？」，原PO並補充說父母是養父母！

社員們提出自己的看法：「別跟父母計較，既然妳如今20，可以完全自己做主了，那些已經被用掉的錢，也不會回來，不過妳這父母還說謊，我覺得不行，要嘛就老實說錢他們拿去用了」、「當下看見三位數，心裡必定五味雜陳，但既然發生了，只能跟父母親瞭解存款流向，若是家裡急需當作幫忙負擔，若是流向不明，你已成年了，開始自己管理帳戶」。

「當作孝親費，後面他們在要錢會考慮給不給」、「改存在別的本子裡，這些錢 就當作是養育之恩」、「要不回來的，以民法規定20歲以前是限制行為能力人，你的錢就是他們的錢，只能現在20歲繼續存」。

而原PO也回應社員們，表示她要的只是領錢時告知她，自己只是要個尊重而已，16歲滿當天就搬出去了，遇到車禍也都自己處理，除了住院和開刀，需要有人簽名才聯絡，簽完名也是請他們回家，錢也都是自己負擔的。

(中時新聞網)