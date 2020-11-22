美國總統川普大選後似乎無心國家大事，專注在翻轉選舉結果，更怒轟國家機器腐敗，此舉連共和黨同志都看不下去，背離而去。對此，前綠委林濁水表示，川普現在疑神疑鬼到連自己的親挑的人員都充滿狐疑，一換再換，是孤例嗎？而且敗選都說是國家機器的錯，可川普不就是國家機器的頭頭？

川普20日在白宮會晤密西根州議會共和黨領袖，希望挾共和黨多數優勢，主攻州選舉委員會無法確認開票結果，進而由州議會臨選16名總統選舉人投票，以翻盤選情；但沒想到和川普會談的共和黨州議會領袖，會後竟聯合發表聲明表態，「沒有任何證據可改變拜登獲勝的事實」。

而川普在賓州的訴訟戰也再吞敗仗，共和黨籍法官21日駁回川普律師團提出要求約700萬張郵寄選票失效的訴訟，法官更痛批以朱利安尼為首的律師團隊提不出證據。讓川普翻盤的夢想反變撞船。

對此，林濁水在臉書發文表示，現在開始懷疑法檢都被拜登甚至中南海操控了嗎？無論如何，共和黨國會議員一個個開始背離，川普是整個國家機器的領導，但對整個國家機器包括CIA、國安會，國土安全部等都不信任，最後連自己的親挑的人員都充滿狐疑，一換再換。

林濁水更表示，川普疑神疑鬼到這地步，是孤例嗎？豈不是「德不弧必有隣」？草包在當市長時，住處不是連最鐵韓粉和親信都不給知道？

(中時新聞網)