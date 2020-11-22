台南市刑大招募影片

「要的就是你！」台南市刑事警察大隊招募偵查佐新血，日前拍攝影片徵才，KUSO內容跟上現在正夯的動畫「鬼滅之刃」，大玩「鴿之呼吸」哏，以詼諧逗趣的方式比較一般外勤員警與偵查隊工作不同，深入淺出，連一般人都能了解，演出的偵查隊員也使出渾身解數，扮裝、劈腿樣樣來，相當賣力，也讓網友直呼「好想報名」。

這部徵才短片不到3分鐘，以男、女警取締交通違規開場，面對民眾百態，鏡頭一轉則是刑事人員的緝毒過程，有女警撩落去扮成「謎痘子」，還有女警秀出警徽、劈腿攔車阻擋毒販，男刑警用「鴿之呼吸」與歹徒搏鬥，還講出「鬼滅」中經典台詞，相當帥氣，徵求「有志之士」轉換跑道，po上網路後沒多久點閱率就破萬。

台南市刑大拍攝影片徵求新血加入，跟風熱映動畫「鬼滅之刃」，網友大讚有創意，看了很想報名。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市刑大拍攝影片徵求新血加入，跟風熱映動畫「鬼滅之刃」，網友大讚有創意，看了很想報名。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

影片都是以手機利用勤餘時間拍攝、剪輯，不耽誤勤務拚治安。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

據了解，這部影片從劇本、道具、化妝到拍攝，是由台南市刑大偵查佐王志傑、潘靜鴛及陳薏云等3人團隊共同構思，再協調科偵隊隊長林威廷等8位同事，在勤務空檔時以手機錄影，再利用下班時間剪接而成，不耽誤勤務時間拚治安。

台南市刑大隊長林宏昇表示，隨著網路犯罪興起及比重增加，相當需要有新概念、新思維及電腦分析能力背景的警力加入，以大數據分析再造科技刑警，所以徵才影片才會加入新生代創意，吸引目光；林宏昇指出，制服警員加入刑警後，立即晉升一線四星，每月比行政警察收入多6000元，升遷上也可報考警大，擔任巡官以上職務。

台南市刑大統計，目前隊部及各警分局至少有9個以上刑事偵查佐缺額，這次候用偵查佐甄選對象，為市警局第10序列或第11序列職務滿2年者，參加甄試者，並應符合相關資格條件，錄取人數不受限制，後依職務出缺情形陸續派補，報名截止日期本月27日止。

(中時 )