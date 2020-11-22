台中捷運綠線一列列車連結器21日出現異常訊號，中捷公司會同工程人員檢修後，22日起暫停試營運，全面投入所有列車檢修，台中市長盧秀燕今天也赴中捷公司了解故障原因，她表示，試營運就是要找出問題、解決問題，寧願過度小心，一切安全至上。

盧秀燕邀集中捷公司、台北捷運工程局、捷運列車原廠日本川崎重工等單位人員，下午共同商討後續處理方式。盧秀燕表示，試營運就是一種壓力測試，中捷、市府與廠商將以最嚴謹的態度面對、解決問題，確保安全無虞後才恢復式營運，因「安全與順暢」是捷運正式通車的最高原則。

交通局長葉昭甫則說，這次故障列車為編號第17列列車，故障原因為「車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，目前零件還在保固期內，廠商將全力修復，而為求安全無虞，也將針對另17列列車全面檢查，待確認沒問題後將儘速恢復試營運，目前預定的12月19日通車日期暫不受影響。

(中時 )