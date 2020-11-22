一年一度「秋鬥大遊行」凱達格蘭大道盛大展開，現場已逾萬人集結，許多資深媒體人也來到現場，痛批總統蔡英文挟著817萬民意開放萊豬踐踏民意，「討厭民進黨」再度成為台灣最大黨。

資深媒體人謝寒冰也來到現場發言表示，民進黨政府在野時整天高喊不吃萊牛，執政了以後天天高喊台灣獨立，然後大開萊豬狂牛大門，說好要保護人民的權利，結果上之後完全忘記對人民所做的承諾，凡事只為自己的政黨利益，黑箱作業層出不窮。

資深媒體人謝寒冰(左)，頭條開講主持人林嘉緣(右)。（李柏澔攝）

謝寒冰痛批，萊豬到到底換到美國什麼承諾？有什麼具體的惠台政策？結果執政黨不敢解釋，一味說是為台灣好，「人民吞得下這口氣嗎？」「萊劑吃得下去嗎？」

他說，總統蔡英文覺得自己有817萬民意基礎就能為所欲為，難道這就是台灣的民主價值嗎？

這次民眾若待在家不站出來，就是在放任民進黨政府餵食萊豬。

中天頭條開講主持人林嘉緣說，2018年「討厭民進黨」成了全台最大黨，一例一休、拒馬層層阻擋民意激起民怨，同年民進黨縣市大選落敗，15縣市落入藍營手中，結果蔡總統現在變成「辣台妹」，重要政策不與人民溝通，案案強行過關，2020「討厭民進黨」似乎又回來了。

(中時 )