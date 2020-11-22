睽違多年沒在台中市夜空出現的跨年煙火，今年將絢爛登場！由中天、中視獨家轉播的「台中麗寶跨年雙演唱會」，主辦單位23日曝光跨年煙火將施放近6000發，以平均每秒10發煙火的高密度設計來編成精采煙火秀，兩天共施放10分鐘，並融合國際最新施放方式，其中包含競技式燃放以及意向性燃放，讓前來跨年的觀眾可以看到國際級設計。

煙火節目分成樂園、青春、期許等三大主題，今年更首度設計270度包含觀眾視角的三大面景觀煙火，讓現場民眾感受在璀璨煙火環繞中的臨場震撼！消息一出連參與演出的歌手們都期待，尤其是演藝圈著名閨蜜檔吳卓源、陳芳語，陳芳語激動表示：「我和Juila（吳卓源）一起經過很多事，這麼多年來卻第一次同台跨年，覺得非常有意義，也很期待。」二次參與台中跨年演出的吳卓源也難掩喜悅回應：「這是我第一次和她（陳芳語）一起唱跨年，感覺非常興奮，一定會激盪出很精采的演出。」

吳卓源將在台中麗寶跨年雙演唱會演出。(中天電視台提供)

吳卓源透露，「我們會安排一個特別橋段，將兩人的音樂銜接起來，讓大家的視、聽覺都能非常滿足，這個特別橋段，請大家一定要來現場，跟我們一起跨年，你就看得到了」。9月才剛結束兩場個人演唱會「5:30」的她，緊接著11月底將推出演唱會版本錄音的數位迷你專輯，但她仍不忘用心準備此次表演內容，「兩場演唱會全滿，所以這一次我挑選演唱會裡反應最好的幾首熱門歌曲，也請到我的Band Leader音樂總監Elin來伴奏，將演唱會精華帶來跨年演出」。

近日事業、愛情兩得意的陳芳語，則表示會在跨年演唱會熱唱即將發行的專輯同名單曲〈公主病〉，個性直率的她對此坦言自出道以來飽受「公主病」傳言困擾，因此希望用音樂回應，而這也是她與男友呆伯特（林利豪）共同創作出的作品，對於兩人「愛的結晶」即將首次曝光，她說：「大家都會談戀愛，談戀愛是美好的，希望大家都能接受大方愛，所以覺得和大家分享我生命中美好的事，並不是什麼大不了的事。」

陳芳語將在台中麗寶跨年雙演唱會演出。(中天電視台提供)

精采絕倫的台中麗寶跨年雙演唱會將於12月31日晚間9點至凌晨1點在中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD以及MOMO TV，進行全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP等新媒體平台也將同步直播。

(中時 )