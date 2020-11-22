《刻在你心底的名字》拿下兩座金馬獎，開心慶功。（氧氣電影提供）

《刻在你心底的名字》拿下本屆金馬獎最佳攝影和最佳原創電影歌曲2獎，人氣主角陳昊森、曾敬驊和演員邵奕玫、導演柳廣輝、監製瞿友寧22日出席慶功宴。陳昊森在金馬獎頒獎典禮隔空和在高雄演出的盧廣仲連線對唱主題曲《刻在我心底的名字》，陳昊森一開口第一個音似乎因太緊張飄掉，他說：「有嗎？那代表我不是對嘴歌手，是實力歌手，哈，沒有啦，我就真的走音。」

陳昊森被看好拿下最佳新演員，該獎最後由《無聲》的陳姸霏拿下，他說：「已入圍北影和金馬獎，已經有很難得的一生一次的機會了，得不得獎就像敬驊講的是運氣。」陳昊森上台領最佳原創電影歌曲獎忘了感謝和他在片中有刻骨銘心之愛的曾敬驊，對此，陳昊森澄清，表示其實對自己很有自信，以為兩個獎都會拿，寫了兩獎不同版本的感謝詞，「新演員的我有寫一段給曾敬驊，但是這個獎是音樂的，要把音樂部分講完，連家人都忘記感謝。」

陳昊森對一旁的曾敬驊補說：「如果我上台拿了新演員獎，是屬於我跟他的，因為沒有他就沒有我。」他透露曾敬驊有安慰他，「我一摃龜，他就拍拍我說『沒事啦』」，曾敬驊說：「我不想影響他的狀態，我們沒有講太多話，有時候入圍者在緊張的那一刻是不喜歡被人打擾的。」至於在新演員獎項敗給好友陳姸霏，陳昊森說：「金馬前有一起工作，我們約定好，誰得獎另一個要做出假裝生氣的擁抱，有設定一些小動作，但我們離太遠了，我有要做那個動作，但她就直接上去了。」

金馬主席李安22凌晨也特別到慶功宴為《刻在》打氣，柳廣輝開心跟李安報告《刻在》在台灣票房贏了《斷背山》，李安表示：「很開心，長江後浪推前浪，東浪推西浪。」瞿友寧則說：「《斷背山》永遠是我們心中的神！」李安也表示片中新演員都表現得非常精彩。

(中時 )