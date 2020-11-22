女神徐若瑄（Vivian）昨晚在金馬獎搭檔蔡振南，頒發最佳女配角、最佳攝影獎，不過徐若瑄在揭曉女配角獎時，她相當糾結、狂尖叫，又拿走蔡振南的信封，徐若瑄前後尬聊被罵翻，徐若瑄事後也在臉書發文致歉，不過名嘴狄志為則發聲力挺「有哪麼嚴重嗎？徐若瑄有必要道歉嗎？」

陳淑芳以《親愛的房客》奪下金馬女配角獎，徐若瑄開心上前擁抱。（圖／本報系資料照片）

徐若瑄頒獎前表示，入圍的女配角是《親愛的房客》陳淑芳和《孤味》謝盈萱，兩人分別在《孤味》飾演她的媽媽和大姊，徐若瑄不避諱希望是謝盈萱得獎，但徐若瑄在揭獎前相當糾結、狂尖叫，又拿走蔡振南的信封，徐若瑄頒獎的脫序演出被罵翻。

面對網友批評，徐若瑄事後在臉書PO文滅火「小徐第一次當監製，求好心切，有點激動和緊張，也盡心想讓場子熱鬧開心」，希望外界能見諒不完美之處，最後徐若瑄也謝謝蔡振南，老神在在神來一句的救援。

不過名嘴狄志為則發文反問「有哪麼嚴重嗎？徐若瑄有必要道歉嗎？」他在臉書發文力挺徐若瑄，狄志為覺得徐若瑄在金馬獎上表現讓人眼睛一亮「一改玉女形象，講台語、難得的三八、跟蔡振南自然的互動，效果做得很好」。

狄志為進一步寫下：「以我們的行話來說就是有『哏』，儘管有點過頭，但 #瑕不掩瑜」，而他也喊話徐若瑄：「真的不用太在意別人的#酸言酸語」。

(中時新聞網)