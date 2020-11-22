星座專家唐綺楊在YouTube頻道講解12星座下周運勢。(影片來源/YouTube/唐綺陽官方專屬頻道/如遭刪除請見諒)

唐綺陽今日在官方YouTube頻道上傳11/23-11/29的星座運勢週報，她提醒航空、大型交通工具、學校、高等教育等問題將會被凸顯出來。掌權者、富豪或是有秘密的人則要小心保守自己的秘密，否則揭密將有可能導致命運改變。

此外，日、火、水相位揭開會引發災難感以及急躁感，對小道消息需要有判斷能力。木土合相則導致最近會有很多社會事件，甚至會出現震撼的重大消息。而海王星順行代表雙魚座的朋友人生要往下一個階段邁進，但下周所有人都會面臨眼前實際煩惱跟未來機會的雙重考量。

【工作注意：金牛、處女、天秤、天蠍】

金牛將會出現特別的案子和貴人，處女在工作上容易七手八腳，建議事前做好協調工作。天秤在工作方面不能太強勢，太強勢可能造成反效果，需以柔克剛、借力使力。天蠍會遇到反對意見，如何反之化為力量是最大重點。

【桃花注意：白羊、獅子、射手、魔羯】

白羊座桃花的好壞和朋友有直接關係，獅子座可以享受曖昧的美好，不需要想太多。射手座如果有感覺被照顧，對方有機會成為真命天字。摩羯座桃花旺，收穫各式各樣的欣賞，選擇性多。

【財運注意：巨蟹、雙魚】

巨蟹在金錢面有翻盤的機會，可以注意理財。雙魚座則是保守為宜，不要太有野心。

【健康注意：雙子、水瓶】

雙子治療運非常好，適合安排療癒、排毒的計劃，有助於整體運勢。水瓶座的老毛病雖然現階段影響不大，但再不理會可能會惡化，最好盡快治療。

(中時新聞網)