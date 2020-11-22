青棒強權平鎮高中孕育出不少好手，包含昔日「平鎮黃金二游」的統一獅林靖凱、中信兄弟江坤宇都出自該校，而目前高二的黃勇傳、曾子祐也被總教練吳柏宏看好能夠跟隨學長們的腳步，進職棒後有機會能成為金手級的內野手。

黃勇傳與曾子祐從國中時就是同學，兩人升上高中後也接下平鎮二游重責，吳柏宏認為兩人的表現很像學長林靖凱、江坤宇，「他們的心態、穩定度，各方面都很像坤宇、靖凱，很看好他們能夠接棒學長，也時常鼓勵他們2人。」

雖然沒有在高中時碰過學長，但黃勇傳都有在關注2人在職棒的表現，「他們剛上職棒都很努力也認真，這是我要學習的地方，我自己也覺得蠻像靖凱學長的，尤其是身高部分。」

黃勇傳還開玩笑地叫曾子祐「阿坤」，曾子祐笑說：「就他愛鬧我，因為江坤宇的關係，所以他就叫我阿坤，但我覺得自己還差學長很多，偶爾守備還是會不穩，這一年多還要繼續加油。」

曾子祐認為江坤宇不管是在打好或是打壞時臉上都不會有太大情緒起伏，是自己最想學習的地方，談到被教練認為是江坤宇的接班人，曾子祐坦言這也是種壓力，「因為我們不想讓教練失望，希望能扛起平鎮新黃金二游角色。」

平鎮高中黃勇傳。（毛琬婷攝）

平鎮高中曾子祐。（毛琬婷攝）

(中時 )