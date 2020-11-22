美中貿易戰不斷延燒，就算美國大選之後，白宮即將易主，兩國間的關稅依然高懸，世貿組織依然無法正常運轉，即便是暫時簽下的階段性協議也未完全履行，多位專家表示，這場戰爭似乎遠沒有到結束的時候，而但拜登上台後，無論使用的武器、策略及最終目標，都可能發生巨大的變化。

根據《BBC中文網》報導，拜登和川普，個人風格截然不同，執政理念大不相庭，選民群體甚至水火不容。拜登多次表示。上任後第一天就要廢除川普的多條行政命令，在他看來國際秩序已經「四分五裂」，而且「已沒有時間可以浪費」。

華府智庫彼得森國際經濟研究所的赫夫鮑爾(Gary Hufbauer)認為，即便如此，美中貿易戰會持續，時間將遠遠超過拜登任職的四年。他提醒，中美貿易戰已演變成「第二次冷戰」的一部分，戰況可能會有起伏，比如拜登在言語上可能不會像川普那麼激烈，但美中關係基本上已無可能回到布希和歐巴馬時代。

經濟學人智庫（EIU）首席貿易分析師馬志昂（Nick Marro）也認為，拜登上任第一年大部分時間，都將優先處理國內疫情和經濟困境，貿易問題處於次要地位。不過他也補充，「中國可能是唯一例外」。

報導指出，拜登將從更換武器、策略及終極目標三方面著手。一、更換武器：集體談判取代關稅。拜登在競選中也展示出對華強硬的態度，不過他屢次批評川普無限制施加關稅。在拜登和其支持者看來，「中國貿易不公平」這個診斷沒錯，但「關稅」這個藥方錯了。

經濟學人智庫（EIU）研究分析師伊莫金·佩吉-賈勒特（Imogen Page-Jarrett）指出，拜登可能不會揮舞關稅大棒威脅中國，轉而利用貿易爭端解決機制、集體談判以及國內稅收政策來支持美國企業。在這種情況下，川普時代幾乎被邊緣化的世界貿易組織（WTO）可能將重新發揮作用。

更換武器，是否代表拜登會完全取消川普的關稅？香港科技大學經濟系首席教授朴之水（Albert Park）表示，拜登可能會聽從專家建議，意識到許多關稅對美國生產者和消費者造成不必要的傷害，因此會把關稅集中針對那些有確切證據表明存在不公平貿易的部分，而不是一刀切地徵收，這樣不但效率低下，而且自我傷害。

二、更換目標：縮小逆差到利用地緣政治。當拜登重塑對華方針時，可能會減少針對盟友的關稅，集中壓力對付中國，當然其中可能包括人權問題。馬志昂認為，拜登很可能利用中國與周邊國家之間的外交摩擦，比如中國與印度的邊界爭端，與澳大利亞的新貿易戰，以及與日本、韓國、台灣的長期緊張關係。

對中國而言，這些國家中不乏重要的貿易伙伴，如果共同向中國施壓，對中國經濟打擊將遠超美國「單打獨鬥」。

三、更換策略：全面施壓到重點突破。今年疫情肆虐後，川普任內經濟成績被快速抹平。在疫情造成的經濟損失面前，貿易戰帶來的政治利益幾乎不值一提。「川普試圖將經濟生活幾乎所有的領域都定義為『關乎國家安全』。」赫夫鮑爾(Gary Hufbauer) 表示，因此才對TikTok和華為等公司施加禁令。

赫夫鮑爾認為，拜登會試圖將國家安全問題限制在5G、人工智能、先進半導體及量子計算機等領域。在這個較短清單上，拜登會盡量與美國盟友達成一致。然後在2021年中期，拜登制定出對華大戰略後，估計會豁免一部分對華關稅。然後，人權問題和地區安全可能將取代貿易，成為這位民主黨總統對華政策的「主菜」。

他強調，「在川普眼中，中國可能是一隻吃人的老虎；拜登的眼中，中國是一隻可控的豹子。」無論如何，貿易戰可能會更換武器，更換策略，更換目標，美中關係長期惡化在所難免，貿易戰以不同形式持續下去也成必然之勢。

(中時新聞網)