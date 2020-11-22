鼓鼓呂思緯昨晚（21日）在台北流行音樂中心舉辦「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會，他的偶像張震嶽，以及好友婁峻碩、文慧如擔任嘉賓助陣，他的前世情人媽媽及緋聞女友大元也到場支持。鼓鼓從下午彩排就開始又唱又跳，晚上正式演出更是爆發力驚人，張震嶽一到後台就用提神飲料調了杯「爆發力特調」，想要給他幫他補充體力，但忘了拿上台，鼓鼓甜嘴笑回：「沒關係，嶽哥就是我的特調。」

鼓鼓是張震嶽的頭號粉絲，曾在「滾石三十」演唱會上海場慶功宴上合照過，但一直未能有機會合作，因此工作人員瞞著他邀約張震嶽，他事後得知開心到睡不著。兩人合唱他最愛的歌曲〈愛我別走〉，他再凹偶像同唱〈乾妹妹〉、〈我要錢〉，最後更搭配歌曲情境，舞者對著台下噴鈔票槍，噴出印有鼓鼓頭像的假鈔，全場上演「搶鈔大作戰」，氣氛沸騰。

此外，他也邀請欣賞的創作歌手婁峻碩、文慧如輪番獻唱。婁峻碩說：「好開心，鼓哥邀我來參加這麼大型演唱會嘉賓。」透露近來學舞是因為看到鼓鼓唱跳帥氣模樣興趣學舞念頭，並把鼓鼓當作榜樣學習，鼓鼓開心笑回：「謝謝你來擔任我的嘉賓，希望你能邀請我到你大型演唱會。」除了合唱〈Colorful〉、〈不會愛就別愛〉，也演唱周杰倫的〈告白氣球〉，並下台分送氣球。

鼓鼓出道以來經歷了事業的高山底谷，從MP魔幻力量入圍金曲獎到解散，一度陷入低潮，發行了二張個人專輯，得到許多個人獎的肯定，他滿心感謝一路走來眾人對他的愛：「現在的我就是好開心，終於可以用一場完整的大型演唱會把我的想法，生活態度好好的說出來。」而他演唱〈超機車〉的視訊延續MV創意，像是鼓鼓騎車挑戰極限障礙賽，而路上出現為他加油打氣的任賢齊、吳宗憲、師兄五月天阿信，和好兄弟蕭秉治，就如同在現實生活中，他們總是力挺鼓鼓，音樂路不孤單。

鼓鼓感性說：「其實我不是一個非常優秀的人，也不是天才，真的要說也沒什麼過人之處，只是有點死不認輸而已，花了這麼多年，我總算找到自己存在的目的。」因此演唱會最後，他安排了多首關於愛的歌曲，包括寫給家人的〈天堂之後〉、〈先得方〉，在唱〈先得方〉時，他向媽媽示愛：「有人說媽媽是兒子前世的情人，我媽今天也有來」，而他的緋聞女友大元也低調入場，並在時動態表達對他的支持。

鼓鼓、婁峻碩雙帥合唱〈告白氣球〉浪漫滿點。（相信音樂提供）

五月天阿信是鼓鼓音樂路上的貴人。（相信音樂提供）

鼓鼓開心圓夢和偶像張震嶽合唱。（相信音樂提供）

鼓鼓又唱又跳，2.5小時精彩不間斷。（相信音樂提供）

(中時 )