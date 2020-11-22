大陸國家主席習近平21日晚間於北京以視訊方式出席Ｇ20第十五次峰會第一階段會議並發表談話，內容提及，面對人類正在經歷的百年來最嚴重的傳染病大流行，二十國集團迅速行動，帶領全球抗疫合作和恢復經濟的方向，建議二十國集團構筑全球抗疫防火牆、暢通世界經濟運行脈絡、發揮數字經濟的推動作用以及實現更加包容的發展。

習近平21日晚在北京以視訊會議的方式出席「二十國集團領導人第十五次峰會第一階段會議」並強調二十國集團應該遵循共商共建共享原則，堅持多邊主義、開放包容、互利合作、與時俱進，在疫情時代下，20國在國際秩序和全球治理方面發揮更大引領作用，表示大陸願同各國相互尊重、平等互利、和平共處、共同發展，共同推動構建人類命運共同體。

習近平指出，面對新冠疫情肆虐全球，20國應帶領全球抗疫合作和恢復經濟的方向，並強調，二十國集團應該遵循共商共建共享原則，堅持多邊主義、開放包容、互利合作等。另外，應加強以聯合國為核心的國際體系，堅定維護聯合國權威和地位，以維護國際法為基礎的國際秩序；完善經濟全球化的治理架構，要堅定維護多邊貿易體制，促進自由貿易，反對單邊主義和保護主義，維護公平競爭；推動數字經濟健康發展，打造開放、公平、公正、非歧視的數字發展環境；加強世界衛生組織作用，推進全球疾病大流行防范應對，構建人類衛生健康共同體，以明年聯合國第二十六次氣候變化締約方大會和第十五次《生物多樣性公約》締約方大會為契機，加大生態環境領域國際合作，呼籲全面禁止非法交易野生動物。

習近平說，中方願同所有國家在相互尊重、平等互利基礎上和平共處、共同發展，以對話彌合分歧，以談判化解爭端，為世界和平與發展作出共同努力。

(中時 )