台南市龍崎區182縣道23K處，昨日（21）晚間8時許發生機車車禍，1名18歲的陳姓女騎士載著17歲陳姓女乘客，行經龍船派出所前路段時，疑似因行經彎道時不慎撞上護欄，導致18歲陳女摔車致左手、左腳骨折，後座乘客則是摔落2公尺深山溝，所幸在消防人員搶救送醫後，兩人並無大礙。
台南市消防局救災救護中心昨晚8時許接獲民眾報案，指出位於龍崎區龍船派出所前，有機車自撞護欄，導致女騎士倒在路邊，而後座乘客則是不慎掉落山溝等待救援。消防人員趕抵後，發現18歲女騎士左手、左腳骨折，另名17歲乘客則是因跌落山溝，右腳有大面積撕裂傷，經全力救援後，隨即送往台南市立醫院救治，所幸無大礙。
事實上，龍崎區182縣道過去曾發生死亡車禍，也偶有騎士不熟悉路況，導致自摔車禍。警方呼籲，該路段沿途風景優美，因此吸引許多重機騎士前來駕車賞景，但也因道路沿線蜿延起伏坡度及彎曲度大，車速過快容易失控，呼籲民眾務必減速慢行。
(中時 )
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