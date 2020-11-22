一名男子搭乘火車時不願補票，還突然暴怒對列車長動粗。（民眾提供／邱立雅竹市傳真）

列車抵達新竹站後列車長表明拒載動粗男子，警方上前了解狀況時，男子仍持續情緒不穩。（民眾提供／邱立雅竹市傳真）

一名30歲男子22日上午持區間車票搭乘普悠瑪從雲林北上，列車長要求補票遭拒後，該男子突然情緒失控暴怒，對列車長動粗連續推打，甚至把列車長眼鏡口罩打落。列車停靠新竹站時，警察上前解狀況，男子拒絕出示身分證件並持續咆哮怒吼，遭警方反制並上銬帶回所。

男子從雲林獨自搭乘普悠瑪列車準備到臺北，但卻被列車長發現男子購買的是區間車票，於是要求補票補足差額，但男子不僅不願意配合，竟突然暴怒在車廂間大吼大叫，甚至對列車長動粗，整段過程被民眾手機拍下。

影片中可見列車長遭男子一路追打推擠，除了幾度踉蹌之外，列車長的眼鏡、口罩也被男子打落，其他乘客在旁全嚇壞，但也有民眾出聲勸戒男子「不要這樣子。」男子停手後怒氣沖沖離去，還回頭狠瞪列車長伴隨叫囂。目擊乘客拍下影片並放上PTT，直呼「只能說這種事情真的很扯」。

列車長通報警方後表明拒載該男子，鐵路警察於新竹火車站月臺等候，男子下車後持續對警方咆嘯，警方要求男子出示身分證件，男子怒回「沒有帶！」且拒絕警方查證，盤查過程中，因該男子情緒激動，遭警方反制並上銬帶回所。

男子被警方帶回管束後，透過人臉辨識系統查詢，查出該男子家住新北市，有重度精障癥狀，已聯絡男子父親南下處理。此外，針對列車長遭男子痛毆一事，警方告知列車長相關權利，列車長表示保留傷害告訴權。過程中，警方及男子均未有受傷。

臺鐵局說明，該110次潮州開往南港的普悠瑪號，列車長在4車驗票時，有疑似精神異常旅客僅拿出臺中到臺北的區間車票，之後便發生攻擊列車長事件，經列車長立即通知新竹鐵路警察，由鐵路警察帶回路警所依法執行保護管束中，並已聯絡上家屬，家屬到路警所後，警方會協助家屬的後續處理。

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(中時 )