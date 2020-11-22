金馬獎執委會主席李安導演赴慶功宴鼓勵《手捲煙》劇組。（陳俊吉攝）

(手捲煙）導演陳健朗談金馬會後感言。（陳俊吉攝）

由新晉導演陳健朗執導的香港電影《手捲煙》，入圍本屆金馬獎最佳劇情長片、新導演、男主角等7項大獎，可惜全數摃龜空手而回，導演陳健朗出席慶功宴時表示，沒能拿獎有一點點可惜，不過第一部作品可以入圍已是肯定，也鼓勵他繼續創作，對創作者來說將來還有很長的路可以走，「能在金馬獎跟大家分享這部片已經是很有意義的事！可以入圍、過來、呼吸自由的空氣，隔離也不是問題」，希望推出第二部作品時再來！

他金馬之後將多停留台灣一星期左右，透露比較有興趣去欣賞的電影就是獲得最佳劇情長片的《消失的情人節》，「因為劉劉冠廷當主角，我想要看看」，他坦言自己很喜歡劉冠廷，甚至可以用「鍾愛」字眼形容，也希望將來可以跟他合作。

他在頒獎典禮上的引言談及「香港回歸」、「老兵不死，電影不死，香港不死」，他說「大家都知道香港發生的一些事情，氣氛不是很好，想透過引言來鼓勵香港的夥伴以及電影圈一起努力的朋友」，該片尚未在台上映，希望屆時大家會感受到香港電影中 的力量與熱忱。

談及拍片過程中最困難的狀況，他表示是在新冠肺炎疫情底下拍片，當時香港疫情嚴重，每天都有新感染病例再增加，必須要很小心；另外，則是必須讓很有經驗的演員對他建立信心，例如他曾和男主角林家棟對於怎麼演有過激烈討論，雙方對於演法都一開始不同調，不讓步，後來才明白是兩人成長於不同年代、價值觀也不一樣，溝通後是成功的！從演員轉戰導演的他說，這不算轉行，其實自己大學本來就是讀電影導演系、學幕後，而演員跟導演是共同進步、相輔相成，「演員是微觀，導演是宏觀，將來的路上兩種身份會一起走下去」。

(中時 )