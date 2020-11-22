美式賣場好市多「黑色購物節」將於下周一正式開跑，今年延續以往慣例，活動為期一周，將於11月23日至29日限時登場。過去每每都造成不少民眾排隊搶購的風潮，而業者對於優惠內容則是相當保密，但也透露今年特價商品數量比去年還要多更多，最貼心的是，全省14家門市商品價格一致，因此民眾不用怕買貴，而究竟有哪些商品可搶買？業者也將於今（22）日下午17時於App曝光。

好市多所舉辦的「黑色購物節」，每每都造成蜂擁的盛況，去年首度將活動從3日加碼延長至7日，堪稱是全球好市多時間最長的黑色購物節。而好事多也指出，若是把此次的優惠商品全買齊，將比平常時段購買省28萬元。

好市多黑色購物節將於明日下午開跑。（圖／翻攝自App）

本應於今（22）日下午17時搶先公布的優惠商品，App也提早曝必買的3大類商品。第一，便宜大電視：據過去的經驗，好市多所售的大型電視千萬不能錯過，根據業者指出，電視的利潤只有2-4%，以好事多販售的電視機來說，價格本就算低，而黑色購物節期間會再加碼推出特價品，以去年為例，70吋LG電視只要4萬多元，不到5分鐘隨即秒殺。

第二，鑽石黃金貴金屬：好市多的黃金向來就比銀樓、專櫃便宜許多，因此不少人會趁著黑色購物節幽會時購入。第三，民生用品：民生用品不泛著衛生紙、鍋具類等也是民眾必搶之一。許多主婦會趁著打折，將家裡的鍋具汰舊換新，甚至也有不少爸媽也會藉機搶購寶寶的尿布，根據業者提供的數據來說，去年滿意寶寶尿布直接現折100元，以滿意寶寶L號來說，132片裝特價後只需779元，等同於每片只要6元，可說是市場最低價，難怪引發不少人瘋搶。

業者將於今日下午17時於App公布「黑色購物節」各分店營業時間及優惠內容，不少民眾已下載App好事先列清單，準備搶一波。

(中時新聞網)