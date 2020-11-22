雲林無人機障礙賽22日下午圓滿結束，曾獲全球無人機冠軍的國手柯奐辰以30秒51毫無懸念奪得5萬元最高獎金；雲林縣府計畫處長李明岳承諾，明年辦更大型比賽，「獎金再拉高」，引得現場選手們一陣歡呼。

由台灣電力公司贊助的雲林縣無人機障礙賽，有來自全台50組選手報名，由於獎金出乎意料的高，吸引多名國手參加，還有女藝人徐愷伶以及中科院軍用無人機專案人員來報名。雲林縣西螺鎮農會、劍湖山世界、元進莊滴雞精全力支持。

無人機障礙賽選手小心翼翼操控飛機，用最短時間通過各種關卡。（洪肇君攝）

場外有兒童小飛機擲準賽，小朋友玩得開心，又有機會替爸媽贏得西螺米。（洪肇君攝）

賽事從22日上午起在劍湖山世界舉行，必須連過6關，以全數關卡無礙通過為前提，按時間算勝負。曾獲全球無人直升機花式冠軍的柯奐辰以30秒51率先把比賽紀錄拉進40秒內，看得場外選手一片嘆息聲。

第二名的王旭誠卯足全力，火力全開，以33秒25飲恨。比賽的冠軍獎金5萬元，2到6名都是1萬元。也就是說，王旭誠差不到2秒鐘，獎金差了4萬元。

女藝人徐愷伶21日試飛時，以FPV模式飛出37秒佳績，但22日上午正式比賽，全程恰好飛滿1分鐘，與獎金絕緣。但她表示，很高興來到雲林參加這麼有趣的比賽，明年一定再來。

李明岳指出，是項比賽是縣長張麗善在諸多無人機愛好者的推薦下，才決定舉辦，成功吸引全台國手、藝人、國家級教練參賽，也帶動雲林的觀光產業。縣府明年會再籌辦更大型賽事，讓雲林成為無人機愛好者的最佳空域。

比賽結果如下，第一名柯奐辰，第二名王旭誠，第三名許峻豪，第四名FPV歡樂隊吳彥賓、楊耘青、徐愷伶，第五名柯冠辰，第六名徐崇毓。

(中時 )