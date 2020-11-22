日本動漫《鬼滅之刃無限列車篇》，在台灣上映票房開出紅盤，如今累積超過4億台幣，劇中角色也紛紛被人cosplay，而網紅米砂也追上這股風潮，Cosplay暗黑版的「竈門禰豆子」，不過她也驚曝內幕，表示扮演此角色光想到某一點就讓她怕爆。

米砂IG分享扮成《鬼滅之刃》熱門角色禰豆子的照片，只見她髮型、服裝全部到位，接著透露因為要拍片便cosplay禰豆子，但也不忘賣關子表示：「內容是什麼請大家期待一下，可能是無限發射篇吧」，接著提到租衣服時思考過一個問題，就是竹筒到底幾百萬個人咬過呢？因為光想到就怕爆，只好用之前就丟到熱水裡面煮一次。

米砂掀裙襬露出內褲，引發網友熱議。（圖／misa72600 IG）

不過最讓人眼睛為之一亮，就是米砂先坐在床上擺出一副無辜眼神，接著在鏡頭前做出嫵媚撩人的姿勢，更將裙襬掀起直接露出內褲，大膽火辣的作風讓網友不敢直視，直呼鼻血都要噴光了。

對於米砂神還原的造型，也被多數網友讚爆，紛紛留言：「好適合你好可愛」、「說真的還原度很高，如果有鬼化的一定超勁爆」、「我這有高級竹筒，你要不要來我這」，引發一陣討論熱潮。

(中時新聞網)