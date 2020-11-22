109學年HBL高中籃球聯賽男子組預賽今天進入最後一天賽程，C組勁旅新北南山高中和新竹光復高中兩支尚未吞敗的隊伍過招，南山上半場打完就累積21分領先保險，下半場光復仍無法縮小比數差距，終場南山83比63告捷，以3戰全勝之姿晉級12強複賽。

南山高中此役共5名球員得分上雙位數，彭冠綸22分、8籃板、5抄截相當全面，宋昕澔贊助14分，劉奕晨則是10分、12籃板雙十表現；光復陳將双15分、6籃板，隊長莊朝勝13分、4助攻、4抄截。

南山教頭許時清指出，預賽階段球隊在控制節奏上發揮得宜，不會打得像熱鍋上的螞蟻那樣混亂、浪費太多體力，這點讓他相當滿意，希望接下來保持下去，今天也努力壓制陳將双的火力，派出張傑程、廖偉皓等人防守，加上國中時和陳將双同隊3年、相當了解他的後衛陳力生提供防守建議，本戰將有30分火力實力的陳將双壓制到20分以下，也算防守成功。

南山高中張傑程攻守俱佳，幫忙壓制光復陳將双進攻火力，自己也繳出12分、3籃板。（高中體總提供）

(中時 )