球王喬柯維奇(Novak Djokovic)前日在訪談中提到小祖維瑞夫(Alexander Zverev)的家暴疑雲，他們兩人是多年好友。喬柯維奇說：「我認識小祖很久了，他是個非常好的人，我十分尊敬他與他的家人。我為他感到難過。」

小祖維瑞夫遭到前女友控訴家暴，男子職網ATP目前卻沒有相關罰則。喬柯維奇說：「我不知道實際情況是怎樣，我當然不支持任何形式的暴力。如果ATP要對此制定新政策那也是應該的，事實上本來就要有相關規定。我想是因為我們從來就沒有遇到這種事吧，我不記得網球史上有頂尖好手涉入類似案件。」

家暴案件近年獲得高度重視，美國職棒大聯盟MLB大約5年前明訂罰則並嚴格執行，球員可能因家暴案失去半個球季或一整年的薪水，即使法律上沒被定罪(例如對方撤告)照樣懲處。其次是職籃NBA與美式足球NFL也有較嚴格的處罰。

MLB與NFL家暴案頻傳，球員被禁賽是司空見慣。網球選手比較自律，世界排名第7的祖維瑞夫忽然爆出這種事令人訝異。喬柯維奇說：「我還能講什麼呢？我認為這種事轉移了比賽焦點非常不幸，但現在的世界就是這樣。我只能祈求他度過難關。」

(中時新聞網)