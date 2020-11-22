【現場直播】秋鬥登場 現場最新畫面

「秋鬥」遊行今天下午登場，國民黨新北市議員唐慧琳抱病現身，反萊豬護台灣的精神，讓在場的同黨議員感動落淚，甚至有民眾看到唐的出現，眼眶泛紅，要唐好好保重身體，一起為台灣發聲。

「1122」秋鬥大遊行22日盛大展開，豔陽高照下大批民眾身著黑衣提出「反萊豬」「反雙標」「反黨國」的訴求，在總統府前痛批政府踐踏民意，逐步摧毀下一代健康與珍貴的民主價值。

因罹癌症在治療的唐慧琳為了台灣未來，也抱病出席這場活動。當主持人王鴻薇哽咽介紹唐慧琳出場時，許多支持者都非常感動，不能自己！唐慧琳雖然拖著瘦弱的病軀，但聲音卻堅定有力表示，她早就很想出來了，雖然她的病症非常痛苦，每天都在跟病魔搏鬥，但是今天台灣的情況已經到了是可忍也，孰不可忍的地步！民進黨連人民唯一發聲的管道都要剝奪，「因為他們急著為每個人吃美豬，怎麼心腸那麼惡毒，難道你們都沒有子孫嗎」？

看到唐慧琳抱病參加秋鬥，網友在臉書「李四川後援會」粉專感性表示，「唐慧琳議員，感謝你」，紛喊加油，希望她早日康復、身體健康，「不知怎麼一看到妳眼角馬上濕了」「永遠支持妳」！

外型亮麗、擁有姣好身材的唐慧琳3月在臉書證實自己罹患胰臟癌三期，表示自己目前積極就醫，沒有其他問題，健康逐漸恢復中。

(中時新聞網)