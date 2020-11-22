國際大腸直腸外科論壇2020年在新竹縣登場，因應疫情，中醫大新竹附設醫院分別在新竹和台中透過4K影像直播「超微創無切口腹腔鏡直腸切除以及保肛免除人工肛門手術」，和美國、法國、日本、香港以及新加坡等大腸直腸外科醫師分享直播手術教學。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，一般腹腔鏡手術傷口大概5到10公分，最新技術的「超微創無切口創腹腔鏡直腸切除及保肛免除人工肛門手術」，只需要約幾個1到2公分的洞口，讓器械從腹腔進入，完整切除直腸，再從肛門取出腫瘤，堪稱「微創中的微創手術」，病患恢復更快。

中醫大新竹附設醫院舉辦「國際大腸直腸外科論壇 」，4K影像直播手術教學。（羅浚濱攝）

這項無切口手術的檢體，是由人體的自然孔道取出，如肛門或陰道等，適用於大腸直腸腫瘤小於5公分，腫瘤位置靠近左側大腸，距離肛門不超過30公分，並且超低位直腸癌患者，不只可免除暫時性人工肛門，更可以成功保肛。

這次教學手術直播由陳自諒和沈名吟主任、柯道維主任親自執刀，與外國醫師互相交流，也引進給國內年輕醫學生觀摩學習，見證醫療科技的進步，期共同提升大腸直腸外科的醫療技術與品質。

陳自諒指出，台中市腸腸久久協會2010年開始舉辦「國際大腸直腸外科論壇 」，簡稱ICRSF，引進世界最新的大腸直腸相關知識與技術，新竹縣腸腸久久協會也加入行列，ICRSF是外科醫師在技術和學術上的交流平台，更期望年輕學子把握難得的學習機會，擴展眼界。

(中時 )